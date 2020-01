Großbritannien tritt um Mitternacht aus der EU aus

Großbritannien verlässt am Freitag um Mitternacht nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Auf die Wand des Regierungssitzes in der Londoner Downing Street wird eine Uhr projiziert, die den Countdown zum Brexit um 24 Uhr MEZ (23 Uhr Ortszeit) zeigen soll. Die Ministerien sollen in den britischen Farben rot, blau und weiß angestrahlt, das Parlament mit dem Union Jack beflaggt werden.