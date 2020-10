Großbritannien und EU müssen Weichen für Handelspakt stellen

Eine Einigung müsste noch im Oktober gelingen, da der Pakt noch ratifiziert werden müsste. Ohne eine Einigung droht zum Jahreswechsel ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen, Staus und anderen Handelshürden.Besonders strittig ist unter anderem die Frage, inwieweit Großbritannien in Zukunft heimische Unternehmen subventionieren darf. Beim Konfliktpunkt Fischerei soll es Berichten zufolge hingegen Bewegung geben. Überschattet werden die Verhandlungen durch Großbritanniens Pläne, mit einem umstrittenen Gesetz Teile des bereits gültigen Austrittsabkommens auszuhebeln. Die EU kündigte am Donnerstag rechtliche Schritte an.

apa