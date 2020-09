Großdemonstration gegen die Regierung in Thailand geplant

Die Regierung will 2000 Polizisten schicken, um für Ordnung zu sorgen. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha warnte, dass die Demonstration zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen könne. Der General ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht. Er gilt als Verfechter konservativer thailändischer Werte.In dem Königreich gibt es seit Wochen immer wieder Proteste. Dabei geht es auch um die Rolle der Monarchie - das Thema war lange Zeit ein Tabu. Die Demonstranten fordern nicht nur den Entwurf einer neuen Verfassung und Neuwahlen, sondern auch ein Ende der Einschüchterung von Bürgern und politischen Gegnern.Zudem geht es um ein umstrittenes Gesetz zum Schutz der Monarchie, das drakonische Strafen von bis zu 15 Jahren Gefängnis für Kritik am Königshaus vorsieht.

apa