Aichner war langjähriger Pferdebesitzer und galt als erfolgreicher Akteur im Rennsport. Er habe den Hindernissport über viele Jahre mitgeprägt und sei für seine Leidenschaft bekannt gewesen, erinnert sich Clara Martone, Präsidentin des Meraner Pferderennplatzes, an ihn. <BR \/><BR \/>Auch als Rennstallbesitzer prägte er die Szene nachhaltig: Unter dem Namen Scuderia Aichner (oft auch Rennstall Aichner genannt) führte er einen erfolgreichen Rennstall im Hindernis- und Galopprennsport.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus war Aichner auch erfolgreicher Immobilienunternehmer, als Senior-Chef des Bau- und Immobilienunternehmens „Aichner Invest“. Dieses hatte er mit seiner Frau Christine 1992 gegründet. Ursprünglich begann Aichner seine Karriere als Maurer.<BR \/><BR \/>Martone spricht der Familie im Namen des Rennplatzes und persönlich ihr Beileid aus. Das Andenken an Aichner werde Teil der Geschichte des Meraner Pferderennplatzes bleiben.