Das alte Raumordnungsgesetz schrieb diese Bauweise bereits vor. Aus gutem Grund, wie die Grünen in einer Aussendung anmerken: „Ein unbeheiztes, offenes Treppenhaus entzieht den angrenzenden Wohnungen Wärme. Die Heizung muss stärker arbeiten, Energiekosten und Treibhausgasemissionen steigen. Kalte Luft, die durch undichte Stellen in die Wohnungen zieht, mindert zusätzlich den Wohnkomfort.“ Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wisse zudem: Offene Stiegenhäuser sind aufwändiger zu reinigen und zu pflegen. „Das verursacht höhere Kosten für die Familien und manchmal sogar Nachbarschaftsstreit“, so Foppa, Rohrer und Oberkofler.<BR \/><BR \/>Im neuen Gesetz für Raum und Landschaft ist eine entsprechende Vorschrift zum Bau geschlossener Stiegenhäuser nicht mehr enthalten. „Offene Treppenhäuser zählen nicht zur Kubatur. Das kann für Bauträger wirtschaftlich interessant sein, geht jedoch auf Kosten der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner“, warnen die Grünen.<BR \/><BR \/>Der Vorschlag der Grünen zum Lösung des Dilemmas wurde im zuständigen Gesetzgebungsausschuss abgelehnt. Gleichzeitig einigte man sich jedoch darauf, dass es sehr wohl eine solche brauche. „Deswegen wollen wir die Landesregierung über einen Beschluss des Landtags damit beauftragen“, so Rohrer. „Die allermeisten Menschen in Südtirol kaufen sich nur einmal eine Wohnung und zahlen jahrzehntelang ihren Kredit ab. Diese Menschen sollten für Betrieb und Instandhaltung der eigenen vier Wände nicht mit unnötigen Kosten belastet werden.“