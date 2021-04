Grüne fordern zusätzliche öffentliche Flächen für Bars und Restaurants

„Jeder Betrieb, der diese Krise nicht überlebt, wird ein schwerer Verlust für uns alle sein“, heißt es weiter. Erste Öffnungen werden vermutlich nur für die Außenbereiche gelten und viele Betriebe haben bis jetzt keine großen Terrassen oder Gastgärten. Sie liegen oft im Herzen der Dörfer und Städte und benötigten bereits in der Vergangenheit jeden Quadratmeter, um kostendeckend zu arbeiten.„Daher mein Aufruf an die Verantwortlichen in den Gemeindestuben, jetzt unbürokratisch und schnell zusätzliche Flächen für die Bars und Restaurants zur Verfügung zu stellen“, fordert Felix von Wohlgemuth, Co-Sprecher der Grünen.Auch Flächen, welche in „normalen“ Zeiten nicht gastronomisch genutzt werden konnten, müssten jetzt freigegeben werden. So sollten etwa auch Parkplätze, Parkanlagen und Freiflächen öffentlicher Gebäude den Betrieben zur Verfügung gestellt werden. „Jeder zusätzliche Tisch und jeder weitere Stuhl werden dringend benötigt“.Im Sinne der notwendigen der Unterstützung sollten diese zusätzlichen Flächen bis zur zulässigen Wideröffnung der Innenräume jedenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt werden. In jedem Fall würde ein größeres Platzangebot nicht nur den Betrieben helfen, sondern scheint dies auch vor dem Hintergrund der weiteren Pandemie-Bekämpfung mehr als nützlich zu sein.

stol