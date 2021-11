Grüne Fraktion: „Tourismus und Veranstaltungen - Wann ist genug?“

„Der Tourismus in unserer Region hat alarmierende Zahlen bei den Ankünften und Übernachtungen erreicht. Der organisatorische und infrastrukturelle Aufwand dafür ist enorm: Straßen, Skilifte, Wellness, immer größere und luxuriösere Zimmer, immer mehr Parkplätze und vieles mehr. All das hat gigantische Auswirkungen auf Klima und Umwelt – aber auch auf die Lebensqualität der Menschen, die vor Ort leben. Denn Massenveranstaltungen wie beispielsweise Olympische Spiele und Weltmeisterschaften mit ihrer unvermeidlichen Katalysatorwirkung sorgen für noch mehr Wachstum“, so die Grüne Fraktion in einer Aussendung.„Aber ab wann ist es erlaubt, ja sogar richtig, 'Stopp!'zu sagen?“, fragte die Erstunterzeichnerin Brigitte Foppa im Rahmen der Debatte, in der wie so oft heftig über den Tourismus und seine wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen diskutiert wurde.„Wegen dieser großen Auswirkungen haben wir die Pflicht, bei Massenveranstaltungen die Bevölkerung zu befragen, die täglich mit den Folgen dieser Entwicklung leben muss“, bekräftigten die Grünen Landtagsabgeordneten.In den Reihen der Opposition herrschte breiter Konsens. Die Landesregierung den Antrag abgelehnt.

