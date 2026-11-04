„Bürgerbeteiligung bedeutet mehr, als Menschen Zettel ausfüllen zu lassen. Es braucht Raum für Diskussionen, unterschiedliche Sichtweisen und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen“, betonen die Grünen im Bozner Gemeinderat. Sie kritisieren, dass trotz wiederholter Einwände gegen die gewählte Methode keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden seien. Auch die unzureichende zweisprachige Moderation bei zumindest einer Veranstaltung sehen sie als problematisch.<BR \/><BR \/>Mit einer Aktualitätsfrage wollen die Räte nun klären, wer das Beteiligungsformat festgelegt hat, weshalb auf die bisherige Kritik nicht reagiert wurde und welche Kosten für den Prozess entstanden sind. Im Mittelpunkt steht außerdem die Frage, wie die eingebrachten Vorschläge ausgewertet und in die weitere Planung einbezogen werden.<BR \/><BR \/>„Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihren Ideen geschieht, welche Vorschläge berücksichtigt werden und warum andere nicht. Ohne Transparenz und nachvollziehbare Ergebnisse verliert Bürgerbeteiligung ihre Glaubwürdigkeit“, erklären die Grünen.<BR \/><BR \/>Neben einer kritischen Überprüfung des bisherigen Vorgehens sprechen sie sich für zusätzliche, professionell begleitete Diskussionsmöglichkeiten aus. „Wer die Zukunft Bozens gemeinsam gestalten will, muss die Menschen auch wirklich mitreden lassen“, so die Gemeinderäte abschließend in ihrer Aussendung.