Grüne: „Schwierige Wahlen, Wahlziel erreicht – etwas ist noch drin“

„Wenn wir unser eigenes Resultat anschauen, sind wir hingegen sehr zufrieden“, sagen Brigitte Foppa , politische Koordinatorin dieser Wahlen, und Felix von Wohlgemuth, Co-Vorsitzender der Verdi Grüne Verc.Die Grünen Spitzenpolitiker erklären die wichtigsten Wahlziele für erreicht: Die Grünen in Italien kehren erstmals seit 20 Jahren wieder ins Parlament zurück – und für Roberta Rigamonti besteht eine reelle Chance, über das Verhältniswahlrecht in die Kammer einzuziehen.„Im Senatswahlkreis Bozen-Unterland hat der von den Grünen unterstützte Kandidat, Luigi Spagnolli, gewonnen. Insbesondere Im Senatswahlkreis Ost konnte Hans Heiss viele ehemalige SVP-Wähler für eine andere Art der Politik überzeugen. Hier keimt Höffnung“, so die Grünen in einer Aussendung.„Es war uns auch wichtig, neue Gesichter zu lancieren. Eine Partei lebt davon, sich immer wieder zu erneuern – Elide Mussner, Roberta Rigamonti und Marlene Messner haben bei diesen Wahlen die politische Bühne in großem Stil betreten. Und in diesem kurzen und intensiven Wahlkampf eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Wir danken ihnen - und natürlich Hans Heiss! - dafür.“Jetzt heißt es noch auf die Verteilung der Sitze im Verhältniswahlrecht warten. Und dann wird zu schauen sein, wie sich Italien unter der neuen Führung entwickeln wird. „Eine starke und geeinte Opposition wird Not tun“, so die Grünen abschließend.