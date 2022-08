Grüne stellen Weichen und sehen Kandidatur Spagnollis „problematisch“

Bei ihrer Versammlung haben die Grünen das Bündnis auf gesamtstaatlicher Ebene von Europa Verde und Sinistra Italiana bestätigt – ebenso wie jenes von Europa Verde/Sinistra Italiana mit dem Partito Democratico und Più Europa für die Wahl der Abgeordnetenkammer.Zudem bestätigten die Grünen das lokale Bündnis mit dem Partito Democratico und Più Europa und schlugen vor: „Es gilt die demokratischen, progressiven, sprachgruppenübergreifenden und autonomiefreundlichen Kräfte zu stärken und mit der Zielsetzung von Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und Sicherung der Bürgerrechte gemeinsame Kandidaturen zu erstellen“, schreibt Foppa in der Zuschrift.„Das Bündnis für die Kammer kann auf den Senatswahlkreis Bozen-Süd ausgedehnt werden. Wir schlagen als Kandidaten Prof. Francesco Palermo vor“, betont sie. „Falls Palermo weiterhin nicht für eine Kandidatur zu gewinnen ist, schlagen wir vor, dass weiterhin nach anderen Kandidaten und Kandidatinnen gesucht wird, die parteiübergreifend Konsens finden.“Und sie ergänzt: „Falls der Partito Democratico auf dem im Vorfeld von ihm vorgeschlagenen Luigi Spagnolli beharrt, so bringen wir zum Ausdruck, dass wir diese Kandidatur problematisch einschätzen, weil sie schwerlich imstande ist, die Wählerschaft von Mitte-Links zu einen.“„Wir wissen um die Notfallsituation des Augenblicks, die verkürzten Zeiten, in denen die Vorbereitungen der Wahlen stattfinden müssen, und wir sind uns bewusst, wie schwerwiegend es ist, die Mitte-Links-Kräfte zu spalten. In diesem Bewusstsein tragen wir das Bündnis mit PD und Più Europa trotz aller Schwierigkeiten und der genannten Zweifel mit.“