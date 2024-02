Grüne zufrieden mit Ergebnis in Brixen

Einsatz für soziale Gerechtigkeit, ökologische Achtsamkeit und bürgerliche Teilhabe

„Die Landtagswahlen und die nicht enden wollenden Spannungen rund um die neue Koalition auf Landesebene haben ihren langen Schatten auch auf die Brixner Gemeinderatswahlen geworfen. Das unmissverständliche Zeichen war die erschreckend niedrige Wahlbeteiligung, die um fast 8 Prozent im Unterschied zu vor 4 Jahren und um ganze 15 Prozent im Vergleich zu den Landtagswahlen abgenommen hat. Eine Wahlbeteiligung, die betroffen macht und alle politischen Vertreter in die Verantwortung nimmt,“ kommentiert Markus Frei, wieder bestätigter Gemeinderat.Für ihn sei das ein klarer Auftrag an die neu gewählten Gemeindepolitiker die demokratischen Institutionen zu achten und aufzuwerten, die politische Teilhabe und Vielfalt zu stärken und die Bürger wieder vermehrt in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden.„Genau jene Themen und Schwerpunkte, die die Grüne Bürgerliste in den letzten Jahren immer wieder im Gemeinderat eingebracht und gefordert hat. Das deuten wir als Bestätigung und zugleich als Auftrag“, so die Grüne Bürgerliste in einer Aussendung nach der geschlagenen Wahl in Brixen. Mit dem dritten Sitz im neuen Gemeinderat werde der Einsatz der Grünen Bürgerliste für soziale Gerechtigkeit, ökologische Achtsamkeit und bürgerliche Teilhabe personell und fachlich verstärkt. Verena Stenico, die ihr Ergebnis von 2020 nochmal steigern konnte und Markus Frei freuen sich, mit Barbara Wielander, Kandidatin für Sinistra -Die Linke auf der Liste der Grünen Bürgerliste, eine Fachfrau in Sachen Chancengleichheit, Frauenanliegen und Gewaltprävention in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.„Eine starke Fraktion, die mit Selbstbewusstsein und einem klaren Auftrag in die Sondierungsgespräche gehen wird, um dort ihre Themen und ihren Wählerauftrag zu vertreten. Mit Verena Stenico hat die Grüne Bürgerliste zudem eine starke italienischsprachige Vertretung im Gemeinderat, die ihr Ergebnis von 2020 nochmals steigern konnte und am zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen konnte“, so die Grüne Bürgerliste.