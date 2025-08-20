Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 39,7 Millionen Euro. Davon werden 31,5 Millionen für die Bauarbeiten und 8,2 Millionen für Verwaltungsausgaben verwendet. Den Großteil der Finanzierung – 37,5 Millionen Euro – stellt das Ministerium für Infrastrukturen und Transporte über den nationalen Wiederaufbau- und Resilienzfonds (PNRR) bereit. <h3>\r\n„Neue Seilbahn soll eine nachhaltige, schnelle und komfortable Mobilitätslösung darstellen“<\/h3>Der verbleibende Betrag von rund 2,2 Millionen Euro wird durch Mittel aus dem EFRE-Fonds sowie aus Landesmitteln gedeckt. Mit der Umsetzung des Projekts ist die landeseigene Inhouse-Gesellschaft STA – Südtiroler Transportstrukturen AG betraut.<BR \/><BR \/>„Die neue Seilbahn soll eine nachhaltige, schnelle und komfortable Mobilitätslösung für Einheimische und Gäste darstellen. Wichtige Ziele sind außerdem die verbesserte Anbindung an Fuß- und Radwege sowie die Einrichtung eines intermodalen Knotens an der Talstation“, betont Alfreider.<h3>\r\nInsgesamt sind drei Seilbahnstützen vorgesehen<\/h3>Das überarbeitete Projekt sieht eine moderne Zweiseilpendelbahn von der bestehenden Talstation in Bozen bis zur Bergstation in Jenesien vor. Zwei Kabinen mit Platz für jeweils rund 45 Fahrgäste sollen eine maximale Förderleistung von etwa 350 Personen pro Stunde ermöglichen.<BR \/><BR \/> Die ursprünglich geplante Mittelstation entfällt, während die Trasse im oberen Bereich leicht verschoben wird, um die Erreichbarkeit zu verbessern. Auch das Gebäude der Talstation wird um etwa vier Meter in Richtung Straße verlegt. Insgesamt sind drei Seilbahnstützen vorgesehen.<BR \/><BR \/>Zusätzlich setzt das Projekt auf nachhaltige Mobilität: An der Tal- und Bergstation entstehen überdachte Fahrradabstellplätze sowie gesicherte Stellplätze für Fahrräder und E-Bikes, die nur mit SüdtirolPass zugänglich sind. Fußgänger, Radfahrer und Busfahrgäste sollen die Anlage ebenfalls bequem erreichen können. Zudem wird die Talstation mit einem neuen Parkplatz mit 60 Stellplätzen verbunden.<BR \/><BR \/>Mit dem Startschuss für Finanzierung und Projektanpassungen rückt die Realisierung der neuen Seilbahn Jenesien damit ein deutliches Stück näher.