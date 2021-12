Guatemala will 2000 Kinder mit in die USA lebenden Eltern vereinen

Guatemalas Regierung will rund 2000 Kinder mit ihren in die USA ausgewanderten Eltern vereinen und auf diese Weise vermeiden, dass die Kinder ihr Schicksal Schleppern anvertrauen. Guatemaltekische Minderjährige, deren Eltern sich in den USA aufhielten, hätten das Recht, legal in das Land zu gelangen und bräuchten keinen Schlepper zu bezahlen, sagte Präsident Alejandro Giammattei am Sonntag (Ortszeit) in einem Fernsehinterview.