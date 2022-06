Platter: „Mein Umfeld und ich waren mit Morddrohungen konfrontiert“

Landeshauptmann Günther Platter (links) mit Wirtschaftslandesrat und seinem designierten Nachfolger Anton Mattle am Montag. - Foto: © APA / EXPA/JOHANN GRODER

Die Landtagswahlen werden daher auch nicht erst – wie ursprünglich vorgesehen – im Frühjahr 2023 stattfinden.Nach Gesprächen mit Familie, Freunden und Weggefährten sei er zum Entschluss gekommen, „dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die richtigen Weichen zu stellen, sagte Platter am Montag.Bis zur Landtagswahl will Platter aber im Amt blieben. Der nächste Landeshauptmann sollte „mindestens 5 Jahre im Amt bleiben. Das ist sich bei mir nicht ausgegangen“, führte er die Gründe für sein überraschendes Ausscheiden an, nachdem er noch im Vorjahr seine Kandidatur bekräftigt hatte.Vor allem nach der Landeshauptleute-Konferenz am Achensee, bei der die Impfpflicht und ein weiterer Lockdown beschlossen worden war, sei er mit „Drohungen, sogar mit Morddrohungen gegenüber meinem persönlichen Umfeld“ konfrontiert gewesen.Es habe sogar einen Autokorso von Innsbruck nach Zams – Platters Heimatgemeinde – gegeben. „Die Polizei hat alles abgeriegelt“, aber dies sei für die Familie belastend gewesen, berichtete Platter. „Mit 68 Jahren tut man sich das nicht mehr an“, verdeutlichte Platter seine Entscheidung.Wann eine Neuwahl stattfinden soll, ließen sowohl Platter als auch sein Nachfolger offen. Mattle wolle „vorschlagen, dass wir über vorgezogene Neuwahlen nachdenken sollen“, immerhin müsse man weiterarbeiten.