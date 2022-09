Günther Platter: „Südtirol kann stolz sein – Haltet zusammen“

Bei der heutigen Landesversammlung der SVP im Kursaal Meran trat der Nordtiroler Landeshauptmann Günther Plattertrat als erster ans Rednerpult und übermittelte die offiziellen Grüße des Landes Tirol.„Wir leben in herausfordernden Zeiten, wie es selten zuvor der Fall war. Zuerst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, die Teuerung, die Energie- und die Klimakrise. In der Bevölkerung haben diese Faktoren für eine tiefe Verunsicherung gesorgt. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit Zuversicht und Zusammenhalt gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Insbesondere Südtirol hat das immer wieder bewiesen“, so Platter.Gerade in diesen schwierigen Zeiten habe es immer eine ausgezeichnete Zusammenarbeit und einen regen freundschaftlichen Austausch mit der SVP gegeben: „Das sind unsere Volksparteien!“Die Euregio sei das Zukunftsmodell in Europa. „Schauen wir auf diese sensationelle Zusammenarbeit, die wir noch weiter ausbauen können. Es braucht Freundschaften, um etwas weiterzuentwickeln. Es ist ein unfassbares Glück, in einem Land wie Südtirol leben zu können. Es ist bemerkenswert, wie sich dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. In dieser Zeit hatte die SVP die Verantwortung für dieses Land und darauf können wir stolz sein. Schaut auf Südtirol und auf die Südtiroler Volkspartei und haltet zusammen.“