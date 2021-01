Guterres will weitere 5 Jahre UN-Chef bleiben

Guterres habe dem Präsidenten der UN-Generalversammlung am Montag mitgeteilt, „dass er für eine zweite Amtszeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Verfügung steht, wenn das der Wille der Mitgliedstaaten ist“, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric in New York.Der 71-Jährige ist seit Anfang 2017 Chef der UN, seine Amtszeit endet Ende des Jahres.

dpa