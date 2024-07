Hausärzte: „Haben keine Verhandlungen abgebrochen“

In den Reihen der Hausärzte brodelt es. „So kann es nicht weitergehen“, wettert Dr. Domenico Bossio von der Ärztegewerkschaft FIMMG. Die Verhandlungen zum lokalen Zusatzvertrag stockten, die Finanzmittel reichten hinten und vorne nicht, geplant werde, ohne die Gewerkschaften einzubeziehen: Das sind nur einige der Kritikpunkte, die das Blut der Ärzte in Wallung bringen. „Wir brauchen dringend ein Treffen mit dem Landesrat“, fordert Dr. Bossio – und kündigt notfalls Protestmaßnahmen an.