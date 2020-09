Hafling bekommt Bürgermeisterin

Vizebürgermeister Hubert Werner, Ulrich Alber, Markus Eschgfäller, Verena Greif, Anita Hafner, Mirjam Irmgard Jesenek, Franz Pirpamer, Nadja Plank und Peter Reiterer stellen sich der Wiederwahl in den Gemeinderat.Darüber hinaus kandidieren Helmuth Alber, Emanuel Eschgfäller, Markus Gruber, Manfred Hütter und Josef Reiterer: Sie gehören nicht zum noch amtierenden Haflinger Gemeinderat.„Es war kein leichtes Unterfangen, Kandidaten zu finden“, berichtet SVP-Ortsobmann Josef Reiterer. Über die Vereine und persönliche Gespräche sei es aber gelungen, motivierte Frauen und Männer für eine Kandidatur zu gewinnen. „Wir haben 15 Kandidaten, 18 hätten wir aufstellen können“, betont er.SVP-Ortschef Reiterer ruft die Haflinger Bevölkerung dazu auf, am 20. und 21. September an die Urnen zu gehen, „um dem künftigen Gemeinderat den Rücken zu stärken“.Es gebe zwar nur die SVP-Liste, dennoch könne unter 15 Frauen und Männern ausgewählt werden, denn der Rat umfasse nur 12 Mitglieder.Die Haflinger SVP hat sich für die kommende Amtsperiode des Gemeinderates einiges vorgenommen: den Neubau des Rathauses und der Feuerwehrhalle, die Aufwertung des Parkplatzes auf Falzeben sowie den Ausbau und die Instandhaltung des Glasfasernetzes, des Straßen- und Wegenetzes sowie der Trink- und Abwasserleitungen.Weitere Anliegen der Partei sind unter anderem die Verwirklichung von Gehsteigen, die Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung und des Nahverkehrs, die Sanierung des Sulfner Tunnels, die Förderung der Nahversorgung, der Landwirtschaft und der Vereine, die Umsetzung des Lebensraumkonzeptes, die Erweiterung und Aufwertung der Sportzone sowie die Einsetzung einer Kommission für Landschaftspflege.

