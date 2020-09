Hafling: Sonja Plank beerbt Andreas Peer

Damit tritt Plank das Erbe von Andreas Peer (SVP) an, der das Amt seit 2010 innehatte.Weitere 16 Kandidatinnen und Kandidaten des Edelweiss buhlten um den Einzug in den Gemeinderat, der 15 Sitze umfasst.644 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 74,6 Prozent taten dies auch. Damit wurde das notwendige Quorum erreicht.

