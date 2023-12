Hamas: Mehrere Tote durch israelischen Luftangriff auf Gaza

Dabei wurden laut der von den Islamisten kontrollierten Gesundheitsbehörde auch zahlreiche Menschen verletzt. Unter den Todesopfern sei auch der Präsident der Islamischen Universität in Gaza, Sufian Tajeh (52), hieß es am Samstag aus Hochschulkreisen. Ein israelischer Armeesprecher bestätigte Angriffe im Bereich von Jabalia.Die israelische Armee hatte die Islamische Universität bereits im vergangenen Monat mit der Begründung bombardiert, diese habe als Ausbildungszentrum für Ingenieure der islamistischen Hamas gedient. Israel hat Aufrufe an die Bevölkerung im Gazastreifen bekräftigt, die Kampfgebiete zu verlassen und sich in ausgewiesene Gebiete im Süden des Küstenstreifens zu begeben.Allerdings hatte das israelische Militär zuvor sein Bombardement im südlichen Gazastreifen verstärkt. Wie die Armee am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause in der Früh mitteilte, bombardierten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend der Stadt Khan Younis mehr als 50 Ziele. Terroristen und Infrastruktur der islamistischen Hamas seien zudem in der Gegend von Beit Lahia mit Panzern und gezielten Luftschlägen attackiert worden, hieß es weiter.