Die Zahlen waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. 14.245 Palästinenser wurden demnach verletzt.Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober hat Israels Armee nach eigenen Angaben Hunderte Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Hunderttausende sind dort auf der Flucht.Menschenrechtsorganisationen warnen vor verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung in dem dicht besiedelten Küstenstreifen mit mehr als 2 Millionen Menschen.