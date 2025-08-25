<i>Bevor Sie weiterlesen: Stimmen Sie ab!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="336912" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Während das italienische Ressort eine restriktive Haltung vertritt, favorisiert das deutsche Ressort einen offeneren Zugang. Achammer verweist auf Projekte wie den „Smartphone-Führerschein“, der ab Herbst an Mittelschulen startet und Schülern einen bewussten, sicheren Umgang mit digitalen Medien vermitteln soll.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig betont er die Risiken: Studien belegten sinkende Aufmerksamkeitsspannen durch Social-Media-Nutzung sowie Gefahren wie Online-Mobbing oder problematische Schönheitsideale. Private Handynutzung in der Schule soll daher ausgeschlossen bleiben. Eine Entscheidung wird kommende Woche erwartet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/handyverbot-an-schulen-suedtirol-ringt-um-einheitliche-linie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Thema, Argumente der Befürworter und Gegner lesen Sie hier.<\/a>