Harris lobt Bidens Errungenschaften als unübertroffen

Biden zeichne sich aus durch Ehrlichkeit, Integrität, sein Einstehen für den Glauben und seine Familie, sein großes Herz und „seine Liebe, seine tiefe Liebe zu unserem Land“.Die 59-Jährige empfing stellvertretend für Biden, der sich wegen einer Infektion mit dem Coronavirus derzeit in sein Privathaus in Rehoboth im US-Staat Delaware zurückgezogen hat, die Gewinnerteams der College-Basketball-Saison 2023 bis 2024 im Weißen Haus.Biden wäre gerne selbst da, sagte Harris. Es gehe ihm viel besser, er erhole sich schnell und freue sich darauf, bald wieder nach draußen zu gehen.Biden hatte am Sonntag angekündigt, bei der Wahl am 5. November nicht länger für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen, und seine Stellvertreterin Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen.