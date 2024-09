Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Die 59-Jährige hat erst vor wenigen Wochen US-Präsident Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten abgelöst. Für Trump ist es in diesem Wahlkampf hingegen bereits das zweite Präsidentschaftsfernsehduell. Im Juni stand der 78-Jährige gemeinsam mit Biden auf einer Bühne. Bidens Auftritt war so schwach, dass sich der 81-Jährige schließlich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzog.Wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Montagabend ankündigte, wird sich Biden das Duell der beiden anschauen. „Der Präsident wird sich die Debatte ansehen. Er freut sich darauf, die Debatte zu verfolgen.“Bei der anstehenden Präsidentenwahl läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und Trump hinaus - in Umfragen liegen sie etwa gleichauf. Der geringe Abstand zwischen beiden Kandidaten liegt im Bereich der Fehlertoleranz. Das Rennen hat mit Harris' Übernahme der Kandidatur neuen Schwung gewonnen.