Über Landesrätin Rosmarie Pamer ergießt sich derzeit – nicht nur – in den sozialen Netzwerken ein zutiefst sexistischer und entwürdigender Shitstorm. Doch davon lässt sie sich nicht beirren, sondern geht mutig in die Offensive. Sie macht die krassesten Sätze in einem Videoclip für alle öffentlich und nennt auch Ross und Reiter <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/landesraetin-pamer-weht-ein-eisiger-shitstorm-entgegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><h3>\r\n„Wer im Landtag sitzt, muss Gegenwind und eine gewisse Härte aushalten“<\/h3>Laut Pamer sei die Süd-Tiroler Freiheit nicht unschuldig über diese Hetzkampagne gegen sie, da der bewusste Hass gegen sie als Landesrätin schüre. Nun reagiert die Süd-Tiroler Freiheit: „Politik verlangt Standfestigkeit. Wer im Landtag sitzt, muss Gegenwind und eine gewisse Härte aushalten“, heißt es von Sven Knoll.<h3>\r\n„Eine völlige Fehleinschätzung der Stimmungslage im Land“<\/h3>Die Menschen jetzt so darzustellen, als ob sie sich nur willfährig hätten aufhetzen lassen, sei eine völlige Fehleinschätzung der Stimmungslage im Land, heißt es von Knoll weiter. <BR \/><BR \/>„Die Landesrätin sollte ihr vermeintliches Integrationsprojekt endlich beenden“, heißt es von der Süd-Tiroler Freiheit.