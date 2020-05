Hass und Hetze gegen Silvia Romano: „Hängt sie auf!“

Grund dafür dürfte die in der Gefangenschaft erfolgte Konvertierung der 25-jährigen Italienerin sein. Gegenüber den Ermittlern sagte sie in einem 4-stündigen Verhör unter anderem, dass sie freiwillig zum Islam übergetreten sei und nun Aisha heiße. Niemand habe sie dazu gezwungen, es sei ein langsamer Prozess gewesen, der nach etwa der Hälfte der 18-monatigen Gefangenschaft mit dem Lesen des Korans begann. Bei ihrer Ankunft trug Silvia Romano einen Hidschab, ein islamisches Gewand. Silvia Romana bei der Ankunft am Flughafen Fiumicino in Rom.Dass eine junge Italienerin als Muslima zurückkehrt, scheint vielen nicht zu passen. Für den größten Skandal diesbezüglich sorgte der Kommunalpolitiker der Gemeinde Asolo (Treviso) Nico Basso von der Lega. Auf seinem Facebook-Account postete er ein Foto der jungen Frau und schrieb darunter „impiccatela“, also „Hängt sie auf!“ Diesen Post löschte er zwar kurze Zeit später, allerdings sparte er nicht mit weiteren Hasskommentaren und vulgären Beleidigungen.In der Nähe der Wohnung der Romanos, in welche die junge Frau am Montag zusammen mit ihrer Familie zurück gekehrt ist, fand man neben lieben Willkommensschildern leider auch Flugzettel mit Hassbotschaften, die gegen die junge Frau gerichtet waren.Am Montag kehrte Silvia Romano in ihre Heimatstadt Mailand zurück.In Mailand sind bereits mehrere Verfahren wegen Bedrohungen und Beleidigungen in den sozialen Netzwerken im Gange. Wegen der ausgesprochenen Morddrohungen hat auch die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet.Silvia Romano soll nun geschützt werden, die Polizei zeigt starke Präsenz rund um die Wohnung.

