Hat Wladimir Putin einen Schilddrüsentumor?

Der russische Präsident Wladimir Putin soll an einem Schilddrüsentumor leiden: Darauf weist das unabhängige russische Medium „Proekt“ in einer langen Untersuchung hin, in der es die persönlichen Ärzte auflistet, die den russischen Präsidenten auf seinen Reisen begleiten. Der Kreml dementiert dies.