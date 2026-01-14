So stellt das Land Südtirol Haushaltsmittel für die Besucherzentren bereit. „Dabei handelt es sich um wichtige Informationsstrukturen, die die Besonderheiten und Ziele der Schutzgebiete und den respektvollen Umgang mit der Natur einer breiten Öffentlichkeit vermitteln", unterstreicht der Landesrat für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Peter Brunner.<h3>\r\nWohin die finanziellen Mittel fließen<\/h3> 850.000 Euro jährlich fließen in die Sanierung der Besucherzentren im Nationalpark Stilfserjoch und ihrer Ausstellungsbereiche - naturatrafoi in Trafoi, aquaprad in Prad am Stilfserjoch, avimundus in Schlanders, culturamartell in Martell und die Lahnersäge in Ulten - sowie in die Sanierung der Aufsichtsstellen des Parks. <BR \/><BR \/>260.000 Euro jährlich fließen in die strategische Entwicklung des UNESCO-Besucherzentrums Geoparc Bletterbach. Der Geoparc Bletterbach befindet sich seit 2025 in der Phase einer strategischen Neuausrichtung: Geplant sind eine Erweiterung des Besucherzentrums mit ganzjährigem Betrieb, neue wissenschaftliche Projekte und internationale Kooperationen. <BR \/><BR \/>Für 2026 ist der Ankauf von weiteren Biotopflächen geplant. 2026 werden zudem weitere Projekte zur Verbesserung der Landschaftspflege in den Naturparks durchgeführt. <BR \/><BR \/>Rund 4 Millionen Euro werden 2026 in Form von Landschaftspflegebeiträgen für die Erhaltung und Aufwertung traditioneller Elemente der Kulturlandschaft wie Schindeldächer, traditionelle Holzzäune und Trockenmauern sowie in Form von Förderungen aus dem Landschaftspflegefonds ausgezahlt. Letztere zielen auf Initiativen, die die Vielfalt von Landschaft und Natur langfristig erhalten, sowie auf die Pflege schutzwürdiger Ensembles.