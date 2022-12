Haushaltsentwurf: Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Erhöhung der Mindestrente und „Opzione donna

Pos-Verpflichtung bei 30 Euro

Mehrwertsteuernummern: Pauschalsteuer bis zu 85.000 Euro

Grundeinkommen nur noch für 8 Monate

Keine Verlängerung des Superbonus

Kein Kulturbonus mehr für 18-Jährige

Der Budgetentwurf, der Brüssel vorgelegt wurde, entspreche grundsätzlich den Leitlinien der EU-Kommission, er enthalte jedoch einige Maßnahmen, die „nicht mit den spezifischen Empfehlungen für Italien zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung übereinstimmen“, beklagte die EU-Kommission am Mittwoch, nach dem sie grünes Licht für den Haushaltsentwurf der Regierung Meloni gegeben hatte. Die Ministerpräsidentin zeigte sich im Anschluss „sehr zufrieden“. Die grundsätzlich positive Bewertung Brüssels sei eine Bestätigung der guten Arbeit ihrer Regierung. Was nun noch fehlt, ist die Verabschiedung durch das Parlament, welches Meloni zum schnellen Handeln aufgerufen hat.Im Folgenden lesen Sie, welche die wichtigsten Neuerungen sind, die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 vorgesehen sind.Im Haushaltsentwurf vorgesehen ist eine Erhöhung der Mindestrente von 600 auf 750 Euro, allerdings nur für Personen über 75 Jahren. Bestätigt werden dürfte zudem auch die „opzione donna“, die einen frühzeitigen Renteneintritt ermöglichen soll. Die genauen Voraussetzungen dafür werden aktuell allerdings noch von der Regierung geprüft. Lesen Sie hier mehr dazu. Die Verpflichtung elektronische Zahlungsmittel – also Bankomat- oder Kreditkarte – zu akzeptieren soll laut Haushaltsentwurf auf 30 Euro gesenkt werden. Ursprünglich war ein Minimum von 60 Euro vorgesehen, was allerdings noch auf 30 Euro abgeändert werden dürfte, wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ schreibt. Eine endgültige Entscheidung wird am Wochenende erwartet. Lesen Sie hier mehr dazu. Für Kleinunternehmer mit Mehrwertsteuernummer soll durch den neuen Haushalt die Schwelle für die Pauschalbesteuerung von 65.000 auf 85.000 Euro angehoben werden. In Zukunft soll diese Schwelle sogar auf 100.000 Euro angehoben werden.Zusätzlich möchte die Regierung für Selbstständige eine zusätzliche Pauschalsteuer in Höhe von 15 Prozent mit einem Freibetrag von 5 Prozent und einer Obergrenze von 40.000 Euro einführen.Das bedingungslose Grundeinkommen für Erwerbsfähige soll es im kommenden Jahr nur noch für 8 Monate geben. Im Jahr 2024 soll es dann vollkommen ausgesetzt und durch eine neue Leistung ersetzt werden. Dadurch erhofft sich die Regierung Einsparungen in Höhe von über 700 Millionen Euro. Lesen Sie hier mehr dazu. Für den Superbonus 110 Prozent konnte nur noch bis zum 25. November mittels Mitteilung über den Beginn der Arbeiten angesucht werden. Wer später ansucht, kann nur noch den Bonus in Höhe von 90 Prozent ansuchen. Dabei soll es nach intensiven Diskussionen um eine Verlängerung des Superbonus in vollem Umfang nun auch bleiben. Lesen Sie hier mehr dazu. Die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes wird auch das Ende des Kulturbonus in Höhe von 500 Euro für alle 18-Jährigen bedeuten. Im Raum steht, den Bonus künftig an die Isee-Erklärung der Familien zu knüpfen, sodass er je nach Einkommen und familiären Hintergrund verteilt werden kann. Lesen Sie hier mehr dazu.