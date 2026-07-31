„Unsere Orts- und Stadtzentren müssen auch an heißen Sommertagen attraktive und lebenswerte Aufenthaltsorte bleiben. Sie dürfen nicht zu Hitzeinseln werden, die von den Menschen gemieden werden“, betont hds-Präsident Philipp Moser. Hohe Temperaturen und fehlende Schattenbereiche könnten dazu führen, dass Besucherfrequenzen zurückgehen und sich Menschen weniger lange in den Zentren aufhalten. Das wirke sich auch auf Handel, Gastronomie und Dienstleistungen aus. „So stellen wir etwa fest, dass in den vergangenen Wochen und wieder in diesen Tagen die Frequenzen im Handel sinken“, sagt Moser.<BR \/><BR \/>Mehr Grün und Wasser steigern nach Ansicht des hds nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur Abkühlung und zu einem attraktiven Ortsbild. „Lebendige Zentren brauchen konsumfreie Aufenthaltsbereiche, schattige Sitzmöglichkeiten und Plätze, an denen sich Menschen gerne begegnen“, erklärt Moser.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig dürfe die notwendige Klimaanpassung nicht isoliert betrachtet werden. „Der Umbau zu klimagerechten Orten muss mit einer optimalen Erreichbarkeit für alle Verkehrsmittel verbunden werden. Grün, Lebensqualität, funktionierende Mobilität und wirtschaftliche Entwicklung sind keine Gegensätze, sondern müssen gemeinsam geplant werden“, so der hds-Präsident.<BR \/><BR \/>Entscheidend sei dabei die Einbindung der Wirtschaftstreibenden vor Ort. „Unternehmerinnen und Unternehmer kennen die Bedürfnisse ihrer Zentren und ihrer Kundschaft. Klimagerechte Ortsentwicklung kann deshalb nur im engen Dialog zwischen Gemeinden, Bevölkerung und lokaler Wirtschaft gelingen“, unterstreicht Moser abschließend.