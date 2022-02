Heiraten in Rom: Paare bekommen bis zu 2000 Euro Zuschuss

Paare können die Erstattung der Kosten für den Kauf von Hochzeitsgeschenken, die Anmietung eines Autos, den Erwerb eines Kleides und den Blumenschmuck beantragen. Es ist aber auch möglich, einen Zuschuss zu den Kosten der Flitterwochen zu erhalten, und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 700 Euro. Die gleiche Obergrenze wurde für Catering- und Restaurantdienstleistungen festgelegt.Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören auch der Kauf der Trauringe, der Videoservice oder eines Fotoalbums, die Miete des Saals für die Hochzeit und sogar die Inanspruchnahme eines Hochzeitsplaners. Mit dieser Initiative will die Region Latium das Geschäft rund um Hochzeiten wieder beleben, das seit der Pandemie einen schweren Rückschlag erlitten hat. Die Krise betrifft vor allem Süditalien, wo häufiger als im Rest des Landes geheiratet wird und vor allem mit mehr Gästen.Im ersten Pandemiejahr 2020 wurden in Italien 96.841 Hochzeiten gefeiert, 47,4 Prozent weniger als im Jahr 2019. Rückläufig waren sowohl religiöse Trauungen (Minus 67,9 Prozent), wie auch erste Eheschließungen (Minus 52,3 Prozent). Für die ersten neun Monate des Jahres 2021 deuten die vorläufigen Daten auf eine Verdoppelung der Eheschließungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 hin.Die Verbesserung reicht aber nicht aus, um die Verluste des Vorjahres auszugleichen, geht aus Angaben des Statistikamts Istat hervor. Lebenspartnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern sind ebenfalls rückläufig (Minus 33 Prozent), ebenso wie Trennungen (Minus 18 Prozent) und Scheidungen (Minus 21,9 Prozent), geht aus dem Bericht hervor.Seit über 40 Jahren ist ein Abwärtstrend bei der Zahl der Hochzeiten in Italien zu melden. Seit Mitte der 1970er-Jahre ist sowohl eine Verschiebung des Alters für die erste Eheschließung als auch ein Anstieg freier Partnerschaften zu beobachten, die sich von 1999/2000 bis 2019/2020 fast vervierfacht haben (von etwa 380.000 auf knapp 1,4 Millionen). Der Anstieg ist vor allem auf die Zunahme der freien Lebenspartnerschaften zurückzuführen (von etwa 170.000 auf 863.000).

apaa/stol