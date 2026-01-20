Sein Vorgänger Arnold Schuler hält dagegen, gibt aber selbst zu, „in der Minderheit“ zu sein.<BR \/><BR \/>Als eine der wenigen, wenn nicht die einzige Region Europas hat Südtirol 2022 eine Obergrenze für den Tourismus vorgeschlagen. Der Bettenstopp war aber nicht absolut: Ausnahmen gibt es für historische Ortskerne, für Urlaub am Bauernhof UaB sowie Tourismuszonen. Sie waren bereits Jahre zuvor ausgewiesen und zugeteilt worden und galten als „erworbene Rechte“. Als solche blieben sie bestehen. Allerdings wurden sie 2022 mit einer zeitlichen Auflage versehen. Innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten der Regelung am 22. September 2022 muss eine Baubeginnmeldung vorliegen, sonst verfallen diese Rechte.<BR \/><BR \/>Geht es nach Landesrat Luis Walcher, soll der Termin jetzt verlängert werden. Fünf Jahre mehr Zeit hat er gestern der SVP-Leitung vorgeschlagen. „Die letzten Jahre waren mit hohen Zinsen schwierig. Wir wollen nicht, dass jetzt alle auf Teufel komm raus noch schnell bauen“, so Walcher. Die Wertschöpfung würde in andere Regionen fließen, weil heimische Baufirmen ausgebucht sind. In manchen Fällen gab es familiäre Probleme, in anderen wurden Bauleitplanänderungen nicht vorgenommen. Und überhaupt: „Betten, die langsam wachsen, füllt man leichter“, so Walcher.<BR \/><BR \/>Dagegen hält Ex-Tourismuslandesrat Arnold Schuler: „Was beschlossen wurde, muss gelten, sonst verliert Politik jede Glaubwürdigkeit.“ Zwischen 2014 und 2020 seien 154 Hektar an Tourismuszonen ausgewiesen worden und nur 63 Hektar Erweiterungszonen für Wohnbau. In einigen Fällen seien nicht die Betroffenen schuld. „Aber der Großteil hat jahrelang einfach nichts getan.“ Man rede bei den 12.000 Betten nicht von Kleinbetrieben, die 10 Betten mehr bräuchten. „Es geht um große Betriebe im 4- und 5-Sterne-Segment und Neubauten“, so Schuler. Schon jetzt werbe man sich gegenseitig das Personal ab oder hole es von außen. Entschieden wird auf der nächsten Sitzung. „Ich schätze aber, dass ich in der Minderheit bin“, so Schuler.<BR \/><BR \/>Von den Gemeinden kommt Rückenwind für die Verlängerung. „Es hat keinen Sinn, die Leute zu zwingen, auf Druck zu bauen“, sagt Albin Kofler, Sprecher der SVP-Bürgermeister. „Man kann Rechte, die zugesprochen wurden, nicht einfach kassieren“, so Gemeinden-Chef Dominik Oberstaller. Jetzt die Baubranche zu überhitzen, bringt zudem nichts. In der SVP war gestern von einer Verlängerung durch das Land die Rede. Man könnte es aber auch jeder Gemeinde überlassen, ob sie Tourismuszonen verlängert. „In dem Fall verlängern sicher alle Gemeinden, denn keiner will streiten“, so Oberstaller.<BR \/><BR \/>Für eine Verlängerung ist der HGV. Man habe 2022 hingewiesen, dass Eingriffe in erworbene Rechte problematisch seien, so Präsident Klaus Berger. Zudem wurde seinerzeit nicht berücksichtigt, dass derzeit alle Gemeinden ihre Entwicklungskonzepte erarbeiten.