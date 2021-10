Helmut Tauber: „Diskos wieder öffnen“

In einer Aussendung verweist Tauber darauf, dass Diskotheken und Klubs in Bayern seit dem vergangenen Wochenende wieder öffnen dürfen – unter Einhaltung der 3-G-Regel. In Italien sind sie hingegen seit März 2020 geschlossen.Der Green Pass solle nun neben der Arbeit in Präsenz auch die Öffnung der Diskotheken ermöglichen. „Die Jugend hat ein Recht zu feiern und sich zu unterhalten“, betont Tauber. „Wenn das in den Diskos nicht möglich ist, dann suchen sich die jungen Menschen diese Gelegenheiten verstärkt anderswo. Deshalb soll und muss Italien dem Beispiel Bayerns und anderer deutscher Bundesländer folgen und die Wiederöffnung der Diskotheken und Tanzlokale ermöglichen.“

