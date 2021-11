Helmut Tauber: „Es braucht Entscheidung Richtung 2G“

Die Tourismusbranche habe in den letzten Monaten alles unternommen, um nicht zum Infektionsherd zu werden, was auch gelungen sei. „Nun mit den steigenden Infektions- und Hospitalisierungskennzahlen wird wieder über eine mögliche Absage der Wintersaison diskutiert.“ Tauber: „Es geht hier um die Sicherung von tausenden Arbeitsplätzen und die Existenz von tausenden Betrieben. Es braucht eine Entscheidung, die konsequent Richtung 2G, also bestimmte Freiheiten nur mehr für Geimpfte oder Genese, geht.“Vorerst gelte es die Impfungen weiter zu forcieren, um so die Durchimpfungsrate doch noch auf die gebotenen 90 Prozent zu bekommen. „Auch die dritte Impfung soll so rasch wie möglich allen angeboten werden und entsprechend beworben werden“, fordert Tauber abschließend.

stol