Herber Rückschlag: Rom gegen Südtirols Sonderweg

Regionenminister Boccia sagte unmissverständlich, dass Sonderwege frühestens ab dem 18. Mai genehmigt seien.Und betont: Gegen jene Regionen, die in ihren Verordnungen nicht mit dem römischen Dekret vom Sonntag übereinstimmen, werde rechtlich vorgegangen.Wie berichtet, akzeptiert die SVP das Regierungsdekret nicht und ging auf Konfrontationskurs mit Rom. Südtirol will in „Phase 2“ mit Corona einen autonomen Weg gehen, der schneller ist als jener des Staates: Das Landesgesetz dazu sollte am nächsten Donnerstag, 7. Mai, vom Landtag genehmigt werden: Bereits tags darauf, 8. Mai, sollte in Südtirol der Einzelhandel wieder öffnen.

stol