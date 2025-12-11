<b>STOL: Herr Achammer, trotz der Zusage einer Gehaltsaufbesserung von 110 Millionen jährlich für die kommenden drei Jahre scheinen viele Lehrpersonen in Südtirol weiterhin nicht gewillt zu sein, Schulausflüge zu machen. Ist für Sie dieser Protest nach wie vor nachvollziehbar?<\/b><BR \/>Philipp Achammer: Die 110 Millionen Euro werden noch diese Woche im Landtag genehmigt werden. Wir setzen nach der strukturellen Inflationsanpassung, die im November ausbezahlt worden ist, samt Nachzahlungen seit Jahresbeginn, damit eine weitere Ankündigung um. Das wäre meines Erachtens der richtige Moment, um sich mit ein bisschen guten Willen an den Verhandlungstisch zu setzen und im neuen Jahr schrittweise die ergänzenden schulischen Tätigkeiten wie Schulausflüge wieder aufzunehmen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Weil Sie es ansprechen: Wann sollen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften wieder aufgenommen werden?<\/b><BR \/>Achammer: So bald wie möglich. Es wird kommende Woche informelle Gespräche mit den Gewerkschaften geben. Ich hoffe, dass wir noch vor Weihnachten einen Weg finden, um im neuen Jahr starten zu können. Eine weitere Zuspitzung bringt ja niemandem etwas. Alle wollen, dass die nächste Tranche der Gehaltsaufbesserung schnell bei den Einzelnen ankommt.<BR \/><BR \/><b>STOL: Apropos Aufbesserung: Manche befürchten, dass die 110 Millionen Euro gar nicht genehmigt werden könnten…<\/b><BR \/>Achammer: Die 110 Millionen Euro zurückzunehmen war nie und nimmer Thema. Und ich habe keinen Zweifel, dass in dieser Woche alles wie geplant im Landtag über die Bühne gehen wird, die Mittel sind im Haushalt fix eingeplant.<BR \/><BR \/><b>STOL: Herr Achammer, sind die Lehrer schwieriger als andere Berufsgruppen?<\/b><BR \/>Achammer: Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man mit dem Protest vor allem zum Ausdruck bringen wollte: „Seht bitte, wie schwierig unsere Arbeit geworden ist und honoriert das auch.“ Das ist vor allem auch der gesellschaftlichen Entwicklung und der Unsicherheit in diesen Zeiten geschuldet. Aber die Landesregierung hat nun auch gehandelt: Neben den Gehaltsaufbesserungen wurden auch mehr Ressourcen für die Inklusion und Vereinfachungen in der Verwaltung schriftlich zugesichert, in der entsprechenden Verpflichtungserklärung, die wir veröffentlicht haben.<BR \/><BR \/><b>STOL: Wird es Konsequenzen geben, wenn trotz Gehaltsaufbesserungen weiterhin keine Schulausflüge organisiert werden?<\/b><BR \/>Achammer: Wie gesagt, ich sehe keinen Sinn in einer weiteren Zuspitzung. Deshalb sollten wir jetzt respektvoll miteinander reden und verhandeln, anstatt zu protestieren, sonst finden wir uns irgendwann in einer Sackgasse wieder, aus der wir nicht mehr rauskommen…