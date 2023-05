Herr Achammer, was kann die SVP bei den Landtagswahlen erreichen?

„ Das ist eine Fehlmeinung, davon müssen wir wegkommen. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

Philipp Achammer: Prinzipiell muss ich sagen, dass sich die Kandidatensuche heuer eigentlich leichter gestaltet, als vor 5 Jahren. Wenn Sie auf die verbliebenen 2 Plätze auf der Kandidatenliste ansprechen, dann spielen da mehrere Faktoren eine Rolle, vor allem das Bezirksdenken, das bei der Aufstellung der Kandidaten noch immer sehr verankert ist. Für mich als Parteiobmann spielt die Bezirkslogik aber nicht die wesentliche Rolle. Wichtig ist für mich vor allem, dass wir eine Liste mit 35 ansprechenden Kandidaten haben. Ich halte daher von Drohungen aus irgendwelchen Bezirken gar nichts. Ich glaube auch, dass die Wähler selbst viel weniger in der Bezirkslogik denken, als dies noch vor Jahren der Fall war.Achammer: Ich möchte nicht sagen, dass die Ortsgruppen ihre Kandidaten aus dem Bezirk nicht benennen sollen. Es ist sinnvoll, dass das jeweilige Territorium gut abgedeckt ist. Davon auszugehen, dass sich die SVP-Stimmen aber automatisch dividieren, wenn in einem Bezirk mehrere SVP-Kandidaten zur Wahl stehen, davon müssen wir wegkommen, das ist eine Fehlmeinung.Achammer: Diese Möglichkeit von unabhängigen Kandidaturen hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben, vor allem auf Gemeindeebene. Voraussetzung ist natürlich, dass es eine Begründung dafür gibt, warum man nicht SVP-Mitglied werden will und diese Begründung vom zuständigen Gremium auch anerkannt wird. Solche Kandidaturen bleiben aber der absolute Ausnahmefall. Und auch ein unabhängiger Kandidat muss die Verpflichtungserklärung der SVP unterschreiben.Achammer: Dass er sich ganz klar zum Statut, zum Programm und zum Wahlprogramm der SVP bekennt, sowie die Verpflichtungen wie jeder andere Abgeordnete trägt, etwa die Abgaben an die Partei.Achammer: Auf jeden Fall.Achammer: Umfragen sind Umfragen, aber dass wir unter dem Ergebnis von 2018 liegen, das ist für mich keine Frage.Achammer: Wir haben 3 Jahre der permanenten Verunsicherung hinter uns, zwischen Pandemie, Krieg in Europa, Teuerung und Energiekrise. Zudem ist eine klare Tendenz zu beobachten, dass sich momentan alle Regierungsparteien schwertun. Man sieht in den österreichischen Bundesländern, dass die Regierungsparteien bei den Wahlen in den vergangenen Monaten an Zustimmung verloren haben. Auch an der Stimmung bei uns im Land merke ich, dass wir noch unter dem Wert von 2018 liegen. Es liegt in den kommenden Monaten viel Arbeit vor uns, aber ich glaube schon, dass wir noch Boden gutmachen können.Achammer: Natürlich ist es unser Ziel, dieses Ergebnis zu wiederholen, aber es ist in diesen Zeiten sicher nicht einfach.Achammer: Ich glaube nicht, dass das Problem die Volksparteien an sich sind, sondern die Parteienlandschaft, die noch zersplitterter ist als vor wenigen Jahren und sich neue Bewegungen gegründet haben – zum einen aus Wutbürgern, zum anderen aus No-Vax-Gruppierungen. Die Verunsicherung, die wir in der Gesellschaft erkennen, spiegelt sich auch in der Parteienlandschaft wider.