Herr Dorfmann, müssen wir uns nun in ganz Europa auf Krieg einstellen?

Herbert Dorfmann: Ich war mir eigentlich seit rund 2 Wochen sicher, dass es zu dieser Eskalation kommen wird. Wenn man sich anschaut, wie sich Putin in den vergangenen Jahren verhalten hat und wenn man sich den Aufmarsch der vergangenen Wochen anschaut, dann war eigentlich klar, dass er keinen Rückzieher mehr machen wird. Klar war aber auch, dass es nicht während der Olympischen Spiele zu diesem Angriff kommt.Dorfmann: Damit hätte Putin seine wichtigsten Alliierten, also die Volksrepublik China, vergrault, und das wollte auch Putin nicht riskieren. Insofern hat Putin in den letzten Wochen und Tagen mit den Präsidenten der westlichen Welt wohl ein Katz- und Maus-Spiel veranstaltet. Ich glaube aber nicht, dass die westliche Welt blauäugig war.Dorfmann: Wir haben bereits in den vergangenen Tagen ein sehr massives Sanktionspaket geschnürt und die Bundesrepublik Deutschland ist endlich aus Nord Stream 2 ausgestiegen. Eine Mobilmachung der NATO hätte aber wahrscheinlich die totale Eskalation bedeutet.Dorfmann: Wenn man sich die Rede von Putin vor wenigen Tagen angehört hat, dann war mir klar, dass es nun mit dieser Aggression losgehen wird. Und ich habe den Eindruck, dass wir es zunehmend mit jemandem zu tun haben, der deutlich an Wahnvorstellungen leidet. Leider hat es auch die russische Zivilbevölkerung zugelassen, dass ihr Land von einer sich entwickelnden Demokratie in eine absolute Diktatur abgedriftet ist, das zeigt auch die Verhaftung von Alexei Anatoljewitsch Nawalny. Wie man mit ihm umgegangen ist, das hat klare Züge eines Diktators. Am schnellsten stoppen könnten Wladimir Putin deshalb die Russen selbst. Ich befürchte aber, dass der Nationalismus stärker sein wird als die Vernunft. Ich glaube jedoch nicht, dass es zu einem militärischen Schlagabtausch zwischen dem Westen und Russland kommen wird. Das wäre brandgefährlich. Ich hoffe aber auch, dass es nicht zu einer Aggression von Putin in Richtung Westen, vor allem Richtung Baltikum, kommt. Putins Idee, überall, wo Russen wohnen, ist auch Russland, die ist vor allem für das Baltikum sehr gefährlich. Zudem hätten wir es dann mit NATO-Mitgliedern zu tun, und bei Mitgliedern ist die NATO verpflichtet, ihnen bei der Verteidigung des Landes zu helfen. Dann käme es wirklich zu einem militärischen Schlagabtausch und dessen Folgen wollen wir uns lieber nicht ausmalen.Dorfmann: Da gibt es mehrere Gründe. Einerseits darf man nicht vergessen, dass es für Putin in Russland selbst schlecht läuft. Die Wirtschaft lahmt seit Jahren, den Menschen geht es zunehmend schlechter. In einer solchen Situation kommt auch ein Diktator unter Druck. Das ist in den letzten Monaten passiert. Ein Krieg und der damit verbundene Nationalismus helfen natürlich im eigenen Land weiter. Zudem hat Putin ein Denken, von dem wir geglaubt haben, dass es dieses in unseren Breitengraden nicht mehr gibt.Dorfmann: Er hat die Idee, dass es Aufgabe eines großen Führers ist, das Territorium zu vergrößern. Er will also nach altem europäischem Muster andere Länder erobern. Ich denke, Wladimir Putin will schlicht und einfach als jemand in die Geschichte eingehen, der die große alte Sowjetunion wiederhergestellt hat, nachdem Michail Gorbatschow diese in den Augen vieler Russen zerstört hat.

