Herr Franzoni, kommen die Lockerungen zu früh?

Die Corona-Zahlen seien so, dass der Ausnahmezustand ab 31. März wohl nicht mehr verlängert werde , sagte der Unterstaatssekretär im italienischen Gesundheitsministerium, Andrea Costa, am Dienstagabend.Es sei Zeit für eine neue Phase mit schrittweisen Lockerungen. Gelockert werde zu Beginn vor allem in den Außenbereichen, so der Unterstaatssekretär in der Fernsehsendung „Porta a Porta“.Ist das angebracht, oder mit einem Risiko verbunden? „Es ist absolut angebracht, den Notstand mit Ende März aufzuheben“, sagt Patrick Franzoni zu STOL. Die Zahlen würden sich bessern und von einem Notstand müsse man nun nicht mehr sprechen.„Es ist gut, dass sich nun das Parlament wieder mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen kann“, so Franzoni. Der Notstand sei ja deswegen ausgerufen worden, damit die Regierung schnell und ohne große bürokratischen Hürden auf die Pandemie reagieren und Not-Verordnungen erlassen könne.Es gibt jedoch ein Aber: „Dass der Notstand nicht verlängert wird, bedeutet aber nicht, dass automatisch alle Corona-Regeln wegfallen“, betont Franzoni und sagt: Man werde auch weiterhin Vorsicht walten lassen müssen.„Wir bewegen uns zwar Richtung Frühjahr und Sommer und wir wissen, dass sich die Coronaviren in dieser Zeit schwerer tun, nichtsdestotrotz wird es einige Regeln noch eine Weile brauchen“, glaubt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter.Er nennt dabei vor allem auch den Green Pass: Diesen werde es in der einen oder andere Form wohl noch einige Zeit brauchen. „Aber für jene Personen, die geimpft oder sogar geboostert sind, ist das ja kein Problem, die haben den Green Pass ja automatisch“, so Franzoni.Welche Lockerungen die italienische Regierung ab April plant, lesen Sie hier.

sor