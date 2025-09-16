<b>Herr Reichhalter, ist die A22-Gesellschaft nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Latium nun unter Zugzwang? Immerhin sind Baustellen und Staus auf der Brennerautobahn an der Tagesordnung…<\/b><BR \/>Hartmann Reichhalter: Als langjähriger Benutzer der Brennerautobahn hatte auch ich immer diesen Gedanken: Bei vielen Baustellen und Staus sind die Mautgebühren nicht gerechtfertigt. Und dann bin ich selbst Präsident der A22 geworden.<BR \/><BR \/><b>Und dann haben Sie Ihre Meinung geändert?<\/b><BR \/>Reichhalter: Es war vor ein paar Jahren, als es genau diese Situation gab auf der A22: mehrere Baustellen und Staus. Daraufhin haben wir intern diskutiert, ob man denn in solchen Fällen nicht die Gebühren senken sollte. Bis wir verstanden haben: Das dürfen wir als A22-Gesellschaft gar nicht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212006_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Was meinen Sie damit, dass die A22 die Mautgebühren nicht senken darf?<\/b><BR \/>Reichhalter: Eine Senkung der Mautgebühr muss vom Transportministerium in Rom erlaubt oder ermächtigt werden. Wir als A22-Gesellschaft können das eigenmächtig gar nicht entscheiden. Wir sind nur Konzessionsnehmer und der Staat Konzessionsgeber. Nur der Staat kann entscheiden, ob er eine Senkung oder Befreiung von Mautgebühren bei Baustellen oder vielen Staus vornehmen will. Man muss immer bedenken, dass der Staat bei den Mautgebühren mitverdient.<BR \/><BR \/><b>Deshalb wird der Staat auch davon absehen, die Gebühren zu senken…<\/b><BR \/>Reichhalter: Wir haben diesbezüglich Gespräche geführt und die klare Botschaft vernommen, dass das römische Transportministerium derzeit nicht daran denkt, eine Mautreduzierung bei Baustellen zu ermächtigen.<BR \/>Die A22 hat also eine Anfrage an das Transportministerium gemacht, dass die Mautgebühren bei Baustellen reduziert werden sollten?<BR \/>Reichhalter: Nein, es hat Gespräche gegeben. Bei diesen hat man uns aber klar signalisiert, dass es keine diesbezügliche Ermächtigung geben wird, daher haben wir auch keine Anfrage gestellt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir auf der A22 nicht zu den Spitzenreitern gehören, was die Anzahl an Baustellen angeht.<BR \/><BR \/><b>Obwohl dauernd Baustellen und Staus sind?<\/b><BR \/>Reichhalter: Die Baustellen sind vor allem in den Nebensaisonen, in den Hauptsaisonen sind wir bemüht, keine offenen Baustellen auf der Brennerautobahn zu haben. Aber ja, es wurde uns bestätigt, dass wir nicht der Autobahnabschnitt sind, der zu den Spitzenreitern gehört, was die Anzahl an Baustellen anbelangt. Wir befinden uns im Mittelfeld.