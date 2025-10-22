<b>STOL: Herr Schuler, Sie sind jetzt in der 4. Legislaturperiode im Landtag. Hat sich das Niveau Ihrer Meinung nach verschlechtert, oder gab es solche Wortmeldungen wie die von Sven Knoll, immer schon?<\/b><BR \/>Arnold Schuler: Harte Diskussion hat es im Landtag immer schon gegeben, das war vor 20 Jahren nicht anders, im Gegenteil: Die Diskussionen waren damals zum Teil noch härter.<BR \/><BR \/><b>STOL: Also nichts Neues?<\/b><BR \/>Schuler: Doch. Vor 20 Jahren wurde im Landtag zwar hart diskutiert in der Sache, nachher war man aber wieder Landtagskollegen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71972574_quote" \/><BR \/><b><BR \/>STOL: Und das ist heute nicht mehr so? Die Feindschaft, wenn man das so sagen will, geht also auch nach den Landtagssitzungen weiter?<\/b><BR \/>Schuler: Leider ja. Dass man während einer Landtagssitzung hart diskutiert in der Sache ist ja nicht schlimm, das gehört dazu, wenn man unterschiedliche Meinungen und Auffassungen zu einem Thema hat. Es kann aber nicht sein, dass man deswegen Personen persönlich beleidigt und diffamiert. Das ist beschämend. So etwas gehört sich nicht. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71972575_quote" \/><BR \/><BR \/><b>STOL: Warum ist es soweit gekommen, dass sich Abgeordnete gegenseitig persönlich beleidigen?<\/b><BR \/>Schuler: Manche Abgeordnete greifen andere Abgeordnete im Landtag ganz bewusst an, nehmen dies auf und posten es dann in den sozialen Medien. Das kann es nicht sein. Damit diffamieren sie nicht nur andere Landtagskollegen sondern schaden dem Landtag als Institution. Das muss aufhören, sonst wird die Stimmung im Landtag immer grauenvoller.