Herr Schuler, wie können wir uns gegen solche Unwetter-Ereignisse schützen?

Landesrat Arnold Schuler - Foto: © DLife

Bäche treten über die Ufer, Straßen werden vermurt, Muren drängen sich durch Dörfer: Die Unwetter-Ereignisse in Südtirol werden immer mehr. Und zum Teil intensiver. Hier lesen Sie eine Zusammenfassung der Unwetter-Ereignisse vom Wochenende. Ist Südtirol auf solche Ereignisse gut vorbereitet bzw. kann man überhaupt vorbereitet sein auf solche Naturgewalten?Arnold Schuler: Nein, die Gefahrenpläne müssen nicht überarbeitet werden, ganz im Gegenteil: Man hat gesehen, wie genau diese Gefahrenpläne Ereignisse geografisch vorausplanen können, nur weiß man natürlich nicht, wann sie eintreten. Aber sie werden immer häufiger, das muss man leider feststellen. Es ist aber nicht nur der Klimawandel daran schuld, dass muss man auch sagen.Schuler: Die Besiedelung Südtirols hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Zum Vergleich: Wir haben 4500 Hektar Weinbaufläche und über 7000 Hektar Straßenfläche, dann haben wir 18.000 Hektar Obstbaufläche und fast gleich viel Siedlungsfläche. Diese Besiedelung hat die Situation natürlich auch verschärft.Schuler: Nehmen wir ein Beispiel heraus: Viele Bäche waren früher breiter und hatten mehr Fläche zur Verfügung. Vor vielen Jahren wurden sie dann schmäler gemacht und begradigt und die Siedlungen wurden immer näher an die Bäche und Flüsse gebaut, da der Grund in Südtirol rar ist. Dies alles führt dazu, dass die Situation bei Unwetter-Ereignissen noch zusätzlich verschärft wird.Schuler: Indem man die Gefahrenpläne ständig anpasst und konsequent umsetzt. Zudem müssen jeweils die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, etwa Hangverstärkungen oder Dammbauten. Aber das wird in Südtirol seit Jahrzehnten gemacht. Ohne diese Vorkehrungen, die in Südtirol getroffen worden sind, hätten wir noch weitaus dramatischere Situationen erlebt. Und wir haben Freiwillige Feuerwehren und alle anderen Hilfs-Organisationen, die bei solchen Ereignissen sofort vor Ort sind, um Schlimmeres zu vermeiden und danach auch zur Stelle sind, um aufzuräumen. Aber auf Dauer müssen wir noch mehr investieren, wir müssen massiv investieren, auch in technische Baut, um Hab und Gut und vor allem Menschenleben zu schützen. Es gibt aber noch einen weiteren Anlass zur Besorgnis.Schuler: Den massiven Borkenkäferbefall in Südtirols Wäldern. Vor allem in Zonen, wo der Wald als Schutzzone eingestuft ist, fällt dieser Schutz durch die kranken Bäume weg. Und der Borkenkäferbefall wird im heurigen Sommer noch weiter zunehmen.t, lesen Sie hier.