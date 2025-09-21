Der beliebte Bozner Radtag ist wieder zurück: Ab 9.30 Uhr können Interessierte von einem der fünf Startpunkte aus durch die Stadt radeln – diese sind: Kapuzinerpark, Pompei-Park, Don-Rauzi-Platz, Europa-Park und Nikoletti-Platz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Teilnehmer erhalten beim Start einen Teilnahmeausweis, mit dem sie an allen fünf Punkten einen Stempel sammeln können. Der volle Ausweis kann schließlich bis 16.30 Uhr Uhr am Festplatz der Talferwiesen abgegeben werden, um ein T-Shirt zu erhalten und an der großen Verlosung teilnehmen zu können.<BR \/><BR \/>Am Festplatz gibt es abschließend ein großes Fest, zudem werden an allen fünf Startpunkten verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten ebenso angeboten wie unterschiedliche Informations-Stände oder mobile Radwerkstätten.<BR \/><BR \/>Für den Großteil der restlichen Verkehrsteilnehmer bleibt die Stadt gesperrt (siehe Grafik). Taxis und öffentliche Verkehrsmittel sind dagegen regulär im Einsatz.