Heute in Südtirol: Feierlichkeiten zum Tag der Republik

In Anwesenheit der Behördenvertreter findet der traditionelle Fahnenappell statt. Der Regierungskommissär Vito Cusumano wird die Botschaft des Staatspräsidenten verlesen. Es folgt die Übergabe der „Ehrenzeichen als Cavaliere für Verdienste um die Republik“ sowie der „Ehrenmedaillen“, die der Staatspräsident italienischen Staatsbürgern – Soldaten und Zivilisten – verliehen hat, die in NS-Arbeitslager deportiert und interniert wurden und dort Zwangsarbeit für die Versorgung der Kriegswirtschaft verrichten mussten. Lucia Masera, Gianlorenzo Pedron und Ferdinanda Trentin nehmen die Auszeichnungen für die geehrten Väter Carlo Masera, Mario Pedron und Silvio Trentin entgegen. Auch diesmal findet zudem eine Ausstellung der Fahrzeuge der jeweiligen Korps (u. a. Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei) statt. Eine ähnliche Ausstellung gibt es bereits heute von 10 bis 18 Uhr im Park Alcide Berloffa.auf dem „Platz der Gefallenen in Friedensmissionen“ in der Zone Galizien statt.Ingibt es ab 11 Uhr einen Festumzug der Fahrzeuge des Zivilschutzes. Diese können bis 18 Uhr am Domplatz besichtigt werden.Umund um 12.45 Uhr die Eröffnung der Ausstellung statt.