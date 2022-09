Heute: SVP-Landesversammlung in Meran – Obmann wird neu gewählt

„Wir haben in den vergangenen Monaten nicht immer das beste Bild abgegeben“, sagte SVP-Obmann Philipp Achammer vor wenigen Wochen in einem STOL-Interview. Dieses Bild wird man auf der heutigen Landesversammlung in Meran zurechtrücken wollen. Einerseits wird man Geschlossenheit demonstrieren und andererseits die Basis auf die bevorstehenden Parlamentswahlen einschwören wollen.„Wir müssen nun umso mehr beweisen, dass wir gute Kandidaten haben und die Autonomie bei uns in guten Händen ist“, so Achammer zu STOL.Am Donnerstag sagte Achammer, dass es einen Richtungswechsel innerhalb der Partei brauche. Die Landesversammlung soll daher „nicht im Lichte von Kontinuität, sondern einer grundlegenden Erneuerung“ stehen ( Mehr dazu lesen Sie hier ).Auf der Tagesordnung stehen aber nicht nur die Parlamentswahlen, sondern auch die Wahl des Parteiobmanns. Philipp Achammer, seit 2014 Chef der größten Südtiroler Partei, wird sich der Wiederwahl stellen und ist auch einziger Kandidat. Interessant dürfte lediglich sein, wie hoch die Wiederwahl ausfällt.Auch könnte Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der Landesversammlung verkünden, ob er im kommenden Jahr wieder zu den Landtagswahlen antritt oder nicht. Einige SVP-Exponenten fordern schon seit einiger Zeit, dass diese Frage geklärt werden müsse, um Ruhe in die Partei zu bringen. Obmann Achammer sagte im STOL-Interview vor wenigen Wochen, dass die „Landeshauptmann-Frage bald geklärt wird“.