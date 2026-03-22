Stimmberechtigte können mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen. Eine „Ja“-Stimme bedeutet Zustimmung zur Reform und damit zur Einführung getrennter Laufbahnen für Richter und Staatsanwälte. Eine „Nein“-Stimme bedeutet Ablehnung der Reform und Beibehaltung der derzeitigen Regelung mit gemeinsamer Laufbahn.<BR \/><BR \/>Für die Gültigkeit des Referendums ist kein Mindestquorum erforderlich. Maßgeblich ist die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.<BR \/><BR \/>Die Wahllokale sind heute von 7 bis 23 Uhr sowie am morgigen Montag von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe erfolgt im jeweils zugewiesenen Wahllokal der Wohnsitzgemeinde. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis oder ein gleichwertiges Ausweisdokument sowie der Wahlausweis.<BR \/><BR \/><i><b>Hier erklärt Elmar Pichler Rolle, worum es genau im Referendum geht:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n