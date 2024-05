Heute wird gewählt: Gemeindewahlen in Lana, Leifers und St. Martin – Alle Infos

Leifers : Nachfolger für Landesrat Christian Bianchi als Bürgermeister

Die 6 Bewerber um das Bürgermeisteramt (von links): Sara Endrizzi (Demokratische Partei, Grüne, Sozialistische Partei, 5-Sterne-Bewegung, „Laives al centro“), Claudia Furlani („Uniti per Laives“, Lega, „Fratelli d’Italia“), Giovanni Seppi (Südtiroler Volkspartei), Bruno Ceschini (Team K), Emilio Corea („La Civica“) und Matteo Gazzini („Forza Italia“).

Lana : Nachfolger für Ex-Bürgermeister Harald Stauder gesucht

4 Kandidaten kämpfen um einen Posten (von links): Hannes Silbernagl, Valentina Andreis, Helmut Taber und Roland Stauder. - Foto: © fm

St. Martin in Passeier : Nach Wechsel von Rosmarie Pamer in die Landesregierung wird neuer Erster Bürger gewählt

Dominik Alber (Südtiroler Volkspartei) und Patrick Bortolotti (Bürgerliste Für St. Martin)

Seit dem Wechsel von Ex-Bürgermeister Christian Bianchi in die Landesregierung hat sein Vizedie Amtsgeschäfte in Leifers übernommen. Geht es nach der Volkspartei, dann soll das auch so bleiben. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Um das Bürgermeisteramt bewerben sich außerdem(„Uniti per Laives“, Lega, „Fratelli d’Italia“),(Demokratische Partei, Grüne, Sozialistische Partei, 5-Sterne-Bewegung, „Laives al centro“),(Team K),(„La Civica“) und(„Forza Italia“).Auf 12 Listen präsentieren sich die Kandidaten für den Gemeinderat: Team K, Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Uniti per Laives – Claudia Furlani Sindaca, Partito Socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Laives al Centro – Mittelpunkt Leifers , Partito Democratico – Demokratische Partei, Verdi-Gründe-Verc, Südtiroler Volkspartei, Forza Italia und La Civica.Wer nicht im Besitz des Wahlausweises ist (wegen nicht erfolgtem Erhalt, Verlust oder Diebstahl) oder einen beschädigten Wahlausweis hat, kann sich an das Gemeindewahlamt wenden. Es ist von 7 bis 21 Uhr geöffnet.Als Bürgermeisterkandidaten haben sich Valentina Andreis und Helmut Taber (SVP), Hannes Silbernagl (Grüne Dorfliste) und Roland Stauder (Freiheitliche) zur Verfügung gestellt. Notwendig war die Wahl, weil Ex-Bürgermeister Harald Stauder den Sprung in den Landtag geschafft hatte.Für den Gemeinderat kandidieren in Lana 8 Parteien und Listen: Demokratische Partei-Partito Democratico, Süd-Tiroler Freiheit – Freies Bündnis für Tirol, Grüne Dorfliste Lana – Lista Verde Lana , Südtiroler Volkspartei, SVP – Kleines Edelweiß Pawigl Völlan, Die Freiheitlichen, Giorgia Meloni – Fratelli d'Italia und Insieme Lana Wer seinen Wahlausweis abholen oder ersetzen will: Das Wahlamt ist von 7 bis 21 Uhr.In St. Martin in Passeier rittern Dominik Alber (Südtiroler Volkspartei) und Patrick Bortolotti (Bürgerliste Für St. Martin) um die Nachfolge von Landesrätin Rosmarie Pamer im Bürgermeisteramt.3 Listen stellen Kandidaten für den Gemeinderat: Süd-Tiroler Freiheit, Südtiroler Volkspartei und Bürgerliste Für St. Martin.Für alle Wahlangelegenheiten (Abholen des Wahlausweises, Ausstellung von Duplikaten, Ausstellung eines neuen Wahlausweises) ist das Wahlamt von 7 bis 21 Uhr geöffnet.