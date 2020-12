HGV stellt klar: Bars und Restaurants in Italien bleiben geschlossen

Es ist richtig, dass in diesen 3 Tagen ganz Italien von der roten Zone in die orange Zone wechselt, heißt es in einer Presseaussendung. Dies bedeutet aber nicht, dass deshalb die Bars und Restaurants geöffnet halten können.„Somit bleiben in den kommenden Tagen, so wie in Südtirol, auch im restlichen Staatsgebiet die Gastronomiebetriebe geschlossen, auch wenn für den HGV erneut nicht nachvollziehbar ist, warum in diesen Tagen große Teile des Handels öffnen können, die Bars und Restaurants jedoch nicht“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger abschließend in der Presseaussendung.

