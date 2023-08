HGV unterstützt Helmut Tauber, aber auch Widmann-Kandidaten

Helmut Tauber - Foto: © SVP

Marina Rubatscher Crazzolara

Peter Karadar - Foto: © HGV

Die Mitglieder des Landesausschusses des HGV haben sich am heutigen Mittwoch mit den bevorstehenden Landtagswahlen im Oktober befasst. Notwendig wurde diese Diskussion, weil inzwischen bekannt geworden ist, dass Peter Karadar, Mitglied des HGV-Landesausschusses und Obmann des HGV-Gebietes Oberpustertal, aber auch Marina Rubatscher Crazzolara, die bis zum Jahr 2021 HGV-Gebietsobfrau des Gadertals war, auf der Liste „für Südtirol mit Widmann“ kandidieren werden.Mit dieser neuen Situation hat sich der HGV-Landesausschuss ausführlich befasst und dabei auch die Stimmung und Ansichten in den HGV-Bezirken wahrgenommen. Demnach galt es darüber zu befinden, ob der HGV neben dem Spitzenkandidaten des HGV,, auch weiteren Kandidaten, die im oder für den HGV tätig sind oder waren, eine gewisse Unterstützung bieten sollte.Nach einer langen Diskussion haben die Mitglieder des HGV-Landesausschusses einstimmig beschlossen, dass der bisherige Landtagsabgeordnete Helmut Tauber weiterhin der Spitzenkandidat des HGV ist.Zugleich wurde aber auch einstimmig beschlossen, dass der HGV auch Gebietsobmannundunterstützen wird.„Für den HGV ist es wichtig, dass die Anliegen des Gastgewerbes und der Tourismuswirtschaft weiterhin auf politischer Ebene vertreten und weitergetragen werden. Der Landtagsabgeordnete und Gastwirt Helmut Tauber hat in der laufenden Legislatur bewiesen, für den Sektor einzustehen, heißt es vom HGV.