Gerade einmal jeder vierte Sessel, der bei den Gemeinderatswahlen zu besetzen war, ging an eine Frau.Nur in einem Ort in Südtirol gehen die Uhren anders: Dort sitzen künftig mehr Frauen als Männer im Gemeinderat – und natürlich ist auch das höchste Amt in dieser Gemeinde mit einer Frau besetzt.

